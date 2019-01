LIVE | Coalitie met ‘verdedigbaar compromis’ naar debat kinderpardon

Na anderhalve week onderhandelen hebben regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gisteravond de crisis rond het kinderpardon bezworen . Afgesproken is dat de kinderen van afgewezen asielzoekers die nu langer dan vijf jaar in Nederland zijn meer kans maken om hier alsnog te blijven. Die ruimhartigere toepassing van het kinderpardon geldt waarschijnlijk voor negentig procent van 700 kinderen en hun gezinnen.

Ook verandert er iets aan de zogeheten discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Asiel, waarmee die over z'n hart kan strijken bij schrijnende gevallen. Die bevoegdheid wordt overgedragen aan de directeur van de IND. Die instantie bekijkt of de situatie van een asielzoeker ‘schrijnend’ is, waardoor die mogelijk in aanmerking komt voor een verblijfstatus. Is dat niet zo, dan kan dat in de toekomst ook niet meer worden aangepast.