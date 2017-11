Linkse samenwerking stelt Rutte op de proef

Het mag bijna een wonder heten. Na vele mislukte pogingen om gezamenlijk een linkse vuist te maken, zijn GroenLinks, SP en PvdA er eindelijk in geslaagd het samen eens te worden over zes ‘keuzes’ die een alternatief moeten bieden voor ‘oneerlijke’ afspraken uit het regeerakkoord. En het is niet eens een ‘moetje’, bezweert PvdA-leider Lodewijk Asscher, nu links met slechts 37 Kamerzetels in de touwen hangt. ,,Deze samenwerking is niet uit nood geboren, maar uit noodzaak voor het land.”



SP-leider Emile Roemer spreekt van ‘eerlijke keuzes’. Zo wordt de verhoging van het lage BTW-tarief teruggedraaid, krijgen bedrijven belastingverhoging in plaats van -verlaging en wordt het eigen risico in de zorg afgeschaft. ‘Mensen boven multinationals’ is het linkse motto, dat vandaag tijdens het debat over de regeringsverklaring met premier Mark Rutte ongetwijfeld veelvuldig besproken zal worden. ,,Het is niet uit te leggen dat er miljarden gaan naar multinationals, terwijl de boodschappen voor gewone mensen duurder worden”, meent GroenLinks-voorman Jesse Klaver.