Linkse partijen: Haal ontwikkeling medicijn weg bij fabrikant

De ontwikkeling van medicijnen moet in de toekomst genationaliseerd worden. Ook is betere controle op geneesmiddelenreclames nodig en dienen prijsonderhandelingen over nieuwe middelen openbaar te zijn. Met een serie voorstellen - die GroenLinks, SP en PvdA vandaag presenteren - wil het linkse blok de macht van de medicijnenmakers indammen.

De politieke partijen vinden het belangrijk dat onderzoek en ontwikkeling los komen te staan van de verkoop van medicijnen. Daarom stellen ze voor om nieuwe middelen in de testfase onder te brengen in een aparte onderneming zonder winstoogmerk. Het geld voor de research komt uit een Nationaal Fonds Geneesmiddelen. Dit fonds wordt betaald uit publieke middelen en door de farmaceutische industrie.



Als zo’n bedrijfje uiteindelijk in handen belandt van een grote farmaceut, die het geneesmiddel naar de markt brengt en er winst mee maakt, vinden de initiatiefnemers het ‘niet meer dan normaal’ dat de overheid voorwaarden stelt. Zo moet helder zijn hoe de prijs van een nieuw middel tot stand is gekomen en dient de fabrikant te garanderen dat het medicijn ook echt bij de patiënt terecht komt; het wordt uit den boze om patenten steeds te vernieuwen.

Levensbelang

Het is zeer de vraag of de coalitiepartijen brood zien in nationalisering van het ontwikkelingsproces. Maar SP’er Nine Kooiman noemt het ‘hoog tijd dat we de macht van de farmacie aan banden leggen’. Kamerlid Sharon Dijksma (PvdA) vindt dat de politiek de ‘schimmige onderhandelingen, de gaten in de regelgeving en lelijke trucs die farmaceuten uithalen om zoveel mogelijk te verdienen’, moet aanpakken. Corinne Ellemeet (GroenLinks) constateert dat medicijnen ‘geen luxe hebbedingetje zijn’, maar voor veel mensen van levensbelang.

Verder willen GroenLinks, SP en PvdA de belangenverstrengeling tussen artsen en grote farmaceuten aanpakken door agressieve marketing een halt toe te roepen en het reclameverbod voor geneesmiddelen op recept actief te handhaven. En als een fabrikant echt weigert om een nieuw middel tegen een redelijke prijs aan te bieden, moet het kabinet desnoods andere partijen het middel laten namaken of bereiding van het medicijn door apothekers faciliteren.