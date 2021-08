Linkse ‘formatiefusie’ brengt coalitie niet dichterbij

video Felle kritiek op blokvor­ming PvdA en GroenLinks: ‘Laat dit een grap zijn’

20 augustus Leden en prominenten reageren fel op het besluit van PvdA en GroenLinks om innig samen te werken, zeker omdat het oogt als een knieval voor rechts in de kabinetsformatie. Voorstanders zijn mild: als er ooit een kans was om een linkse vuist te maken, is het nu.