Links: forse CO2-heffing nodig om klimaatdoelstellingen te halen

Update Ook twijfels over vergoedin­gen voor verblijfs­kos­ten FvD-Kamerlid Hiddema

12:21 Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema heeft mogelijk ten onrechte duizenden euro’s extra onkostenvergoeding gekregen. Hiddema staat ingeschreven in Maastricht, maar is in de praktijk vaker in Amsterdam dan in de Limburgse hoofdstad, meldt De Volkskrant. Eerder meldde dezelfde krant al dat er twijfels zijn over de onkostenvergoeding van PVV’er Dion Graus.