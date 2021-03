Lilianne Ploumen (PvdA) ziet regeren als optie: ‘Wij kunnen verantwoordelijkheid nemen’

,,Uiteraard zeg ik sorry voor het kabinetsbeleid’’, zei Ploumen twee weken geleden in Nieuwsuur. ,,We hebben ons bezonnen.’’ Toch is de oud-minister sindsdien regelmatig in het defensief gedwongen. Zo viel CDA-leider Wopke Hoekstra haar afgelopen maandag nog aan in het tv-debat bij EenVandaag: ,,Er zitten honderdduizenden studenten met een lening op de bank dankzij de PvdA’’, tierde hij richting Ploumen.



De uit Maastricht afkomstige Amsterdamse maakte in tv-debatten niet veel indruk. Ploumen sloeg meestal een kalme, verzoenende toon aan. Het contrast met D66-lijsttrekker Sigrid Kaag - de grote winnaar van deze verkiezingen - was vrij groot: die scoorde bij kijkers consequent beter. En ook dat was in het nadeel van Ploumen. Opiniepeilers vermoeden dat een deel van het potentiële PvdA-electoraat voor Kaag heeft gekozen. In de laatste week voor de verkiezingen steeg het waarderingscijfer van Ploumen van 5,6 naar 5,8. Kaag ging bij I&O Research van 5,5 naar 6,1.