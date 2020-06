Lilian Marijnissen herkozen: ‘Als SP het verschil kan maken, moeten we die kans pakken’

Zorguitgaven SER: limiteer basispak­ket zorg

19 juni Als in de toekomst nieuwe medicijnen of behandelingen in de basisverzekering komen, dan moet er ook gekeken worden welke zorg uit het pakket kan. Dat is een belangrijk advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om de exploderende zorgkosten in te dammen.