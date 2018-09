'Lili en Howick niet uitzetten als leefomstandigheden niet deugen'

Dat schrijft Kamerlid Joël Voordewind vanmiddag in een Twitter-bericht. Het standpunt van de parlementariër is opmerkelijk, omdat staatssecretaris Mark Harbers van het kabinet Rutte III (waaraan ook de ChristenUnie deelneemt) juist aanstuurt op uitzetting van de twee kinderen en zegt dat er in Armenië regelingen zijn getroffen. Voordewind meldt verder: ,,Zeer begaan met Lili/Howick. Heb contact met veel betrokkenen over hen. We hopen dat ze kunnen blijven. We blijven pleiten voor ruimhartige toepassing van het kinderpardon."

Uit kabinet stappen

Die hoop van de ChristenUnie-politicus roept op sociale media gelijk veel woede op. ,,Hopen? Als coalitiepartij kun je het afdwingen", schrijft een lezer op Twitter. ,,Ik weet niet of er ooit een betere reden zal komen (of is geweest) om uit dit kabinet te stappen dan de levens van twee kinderen", meldt een ander.



Vorige week zei minister Carola Schouten (ook ChristenUnie) al dat de zaak van Lili en Howick 'heel pijnlijk is' voor hen. Ze benadrukte toen dat er in de formatie tussen de regeringspartijen al heel veel is gesproken over hoe te handelen in dergelijke situaties.



Joël Voordewind is vooralsnog niet bereikbaar voor een toelichting op zijn Twitter-bericht van vanmiddag. De politicus heeft in zijn profiel op Twitter staan: ,,Is voor menswaardige behandeling asielzoekers en vluchtelingen!"