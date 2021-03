Lijsttrekker 50Plus roept nummer 3 op lijst live op radio op: 'Trek je terug’

lijsttrekkers over zeeland | video Liane den Haan (50Plus): ‘Jongeren moeten in Zeeland kunnen blijven - zij zijn de toekomsti­ge ouderen’

2 maart VLISSINGEN - Lijsttrekker Liane den Haan van 50Plus heeft Zeeuwse roots. Haar opa komt uit Goes. ,,Zeeland is een prachtige provincie om te wonen. Niet alleen voor ouderen. We willen het ook mogelijk maken dat jongeren hier kunnen blijven.”