Leraren in groten getale naar Tweede Kamer, maar Slob komt niet over de brug

Spoeddebat Bijleveld doorstaat ‘ingewik­keld debat’ over burgerdo­den Irak

8:13 Toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis was in juni 2015 persoonlijk op de hoogte dat er waarschijnlijk burgerslachtoffers waren gevallen bij een Nederlands bombardement in Irak, maar vertelde de Tweede Kamer dat daar ‘voor zover op dit moment bekend’ geen sprake van was. Minister Ank Bijleveld van Defensie kwam daar pas vrijdag achter en zette dat maandag recht. ,,Dat had zo niet gemoeten.”