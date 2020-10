Leidse farmaceut levert bijna 8 miljoen coronavaccins

Minister De Jonge (Volksgezondheid) schat nu in dat dit vaccin in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar komt. Het gaat maar om één injectie per persoon; bij de meeste andere vaccins zijn dat er twee.

Eerder sloot de Commissie al contracten met AstraZeneca en Sanofi/GSK, beide met een omvang van 300 miljoen doses. Nederland krijgt hier volgens dezelfde verdeelsleutel 11,7 miljoen doses per order. De eerste leveringen van deze al toegezegde vaccins zullen wellicht al komen in de eerste maanden van volgend jaar.

Minister De Jonge, die de coronaportefeuille in handen heeft, is in ieder geval ‘trots’ dat we mogelijk ook een vaccin van Nederlandse bodem kunnen inzetten, laat hij vanmiddag in reactie weten.