Leerlingen VMBO Maastricht krijgen halfjaar de tijd om examen te repareren

Na onderzoek blijkt dat de centrale examens in april en mei goed zijn afgenomen. Die hoeven dan ook niet over te worden gedaan, aldus Slob in de brief. Hij wijkt daarmee af van de examenregels, omdat de situatie 'uniek' is en de leerlingen 'zo min mogelijk de dupe moeten zijn van het wanbestuur van de school'.



De leerlingen worden in drie groepen verdeeld, zei Slob in een toelichting in de Kamer. Bij de eerste groep blijft de schade beperkt. Die leerlingen kunnen in de zomervakantie hun schoolexamen inhalen, waardoor ze op tijd klaar zijn om in september te starten aan hun vervolgopleiding.



Voor de leerlingen in groep twee ziet het er minder rooskleurig uit. Zij hebben zo'n grote achterstand opgelopen, dat ze het advies krijgen het hele schooljaar over te doen. Uiteindelijk is het aan de leerlingen, hun ouders en de school om te besluiten welke route wordt gekozen.



In de derde groep zitten de leerlingen die tussen groep één en twee vallen. Ze mogen starten aan hun vervolgopleiding en krijgen tot het eind van het kalenderjaar de tijd om de achterstanden in te halen.