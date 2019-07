Leerling mag beelden van docent in de klas niet via internet delen

Natuurlijk is het sowieso wettelijk illegaal om in het geheim filmpjes te maken van een docent of mede-leerlingen in de les. Ook als sprake is van bedreiging, smaad of laster kan aangifte worden gedaan bij de politie. En kan de provider of host dan worden verzocht het materiaal te verwijderen.



De ministers stellen dat het goed zou zijn als scholen in de lessen en in bijvoorbeeld een schoolplan of leerlingenstatuut de regels melden. ,,Ze kunnen duidelijk maken wat binnen de school de grenzen zijn, maar ook wat juridisch gezien de consequenties kunnen zijn als leerlingen dergelijke strafbare feiten plegen.”



GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld reageert: ,,Mooi dat de ministers op een rij hebben gezet wat wel en niet is toegestaan. Ik ben er ook helemaal voor dat dit in het schoolplan en leerlingenstatuut wordt opgeschreven. Nu is er nog te vaak onduidelijkheid over bij zowel leerlingen als leraren.”