Landbouwgif bedreigt drinkwater

Rutte doet niet aan tussen­stand EU-topbanen: ‘Voor de zekerheid hotel geboekt’

20 juni Premier Mark Rutte probeert ‘weg te blijven van tussenstanden’ in de onderhandelingen over de hoogste EU-banen, zei hij in Brussel waar de EU-leiders vanavond proberen het eens te worden over nieuwe leiders voor de EU-instellingen. ,,Het zou goed zijn als we eruit kunnen komen, maar het is afwachten. De standpunten liggen nog uiteen.’’