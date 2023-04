Landbouwakkoord wacht ‘hele lastige week’: ‘Lukt niet voordat de koning zijn verjaardag viert’

Hij hoopt wel dat er een onderhandelingsresultaat komt, maar dat zal dan op zijn vroegst half mei zijn, is de verwachting. ,,Het kost meer tijd dan je zou willen’’, erkent ook premier Mark Rutte in zijn wekelijkse persconferentie. Maar volgens hem ‘hoort dat bij dit type onderhandeling’.

Gevraagd naar of het kabinet Landbouwminister Piet Adema een deadline heeft gesteld, zegt de minister-president: ,,Wij zijn niet in de positie om perse deadlines te stellen. Ooit was de gedachte dat het lukt voordat de koning zijn verjaardag viert, maar dat gaat niet lukken.’’ Toch zegt hij er wel vertrouwen in te hebben ‘dat alle partijen graag tot een landbouwakkoord komen’.

De Landbouwminister klinkt een stuk pessimistischer: ,,We liggen op een aantal thema’s nog best wel heel stevig uit elkaar.” Probleem zit hem volgens Adema niet zozeer in stikstof, maar juist in andere onderwerpen die belangrijk zijn voor agrarische ondernemers, denk aan het toekomstperspectief voor boeren. ,,Het is best spannend, lastig en ingewikkeld,’’ verklaart de Landbouwminister. De komende week wordt volgens hem ‘een hele lastige week’, waar hij zich ‘best een beetje zorgen maakt’.

Lees door onder de foto

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte krijgt een rondleiding op een melkveebedrijf voorafgaand aan een gesprek met boeren over de stikstofplannen. ANP SEM VAN DER WAL © ANP / ANP

Eerder liep Agractie van tafel. ,,Misschien dat er nog wel een partij vertrekt’’, zinspeelt de minister die het ‘echt een opgave’ noemt om met vijftig partijen aan tafel tot een akkoord te komen.

De landbouwminister lijkt voor te sorteren op een “onderhandelingsresultaat zonder handtekening”. De afspraken zullen dan “op de plank blijven liggen, en dan kijken we wat er verder gebeurt”. Zijn inzet is alsnog om tot een akkoord te komen. Mocht er inderdaad een onderhandelingsresultaat zonder handtekening van enkele of alle partijen liggen, dan kunnen het kabinet, boeren en andere organisaties volgens Adema wel al aan de slag met bepaalde punten.

Lees door onder de foto

Volledig scherm Piet Adema minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer © ANP

Koude douche en middelvinger

Op het toekomstperspectief voor de boeren beet eerder al zijn voorganger, minister van Landbouw Henk Staghouwer zijn tanden stuk. De Tweede Kamer deed zijn werk af als ‘broddelwerk’. De conceptbrief die hij er in de zomer van 2022 voor afleverde voelde ‘als een koude douche’, zo beschreef een betrokkenen. Toen al klonk twijfel of Staghouwer de juiste man voor de klus zou zijn. De brief van de ChristenUnie-bewindsman zou veel te vrijblijvend zijn. Grote bedrijven die miljarden verdienen in de agrarische sector zouden verplicht moeten worden om bij te dragen. Denk aan de Rabobank, grote veevoederbedrijven en de supermarkten. Eén van de coalitieleden had bij het lezen van die brief zelfs het idee dat er ‘een middelvinger’ naar de coalitie werd opgestoken.

De stikstofproblematiek ontstond in mei 2019, toen de Raad van State oordeelde dat het hele stelsel waarmee de Nederlandse overheid de stikstofuitstoot reguleerde, in strijd was met Europese natuurwetgeving. Om uit die impasse te komen besloot dit kabinet dat boeren minder vee moeten houden, zodat Nederland aan de stikstof- en milieuregels gaat voldoen. Eerder was het aan Staghouwer om uit te leggen hoe zij in de toekomst ook nog een boterham kunnen verdienen. Dat lukte hem niet. Daarna besloot zijn opvolger Adema om dit toekomstperspectief te verwerken in het Landbouwakkoord dat half april klaar had moeten zijn. Het gaat dus om minstens een maand vertraging, aangezien de Landbouwminister het nu al heeft over ‘op z'n vroegst half mei’.

Bekijk onze video’s op het gebied van politiek in onderstaande playlist: