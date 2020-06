Lachgasverbod uitgewerkt: maximaal tien patronen per hobbykok

Vandaag laat de VVD weten af te willen wachten hoe er wordt gereageerd op het voorstel dat er nu ligt, en of dat nog wordt aangepast. ,,Waar dat toe leidt, is voor ons van belang. Het ging ons immers om het middel waar we vragen bij hadden. Het doel (de problematiek aanpakken) delen we.”



D66 blijft extreem kritisch. ,,Lachgas onder de Opiumwet plaatsen, is een aanpak waarvan we al honderd jaar weten dat die niet werkt. Het criminaliseren en verbieden van lachgasgebruik zal juist voor veel ellende zorgen. Wij willen inzetten op wat wél werkt: preventie, handhaven en aanpakken van de overlast.”



De democraten zijn dus tegen het kabinetsvoorstel. Ze hebben wel een alternatief plan voor staatssecretaris Blokhuis. ,,Help gemeenten met handhaven en het aanpakken van de overlast, met de huidige wetgeving kunnen zij genoeg. Het zou goed zijn als de staatssecretaris de gemeenten daarbij gaat assisteren.”