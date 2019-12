Lachgas wordt softdrug, kabinet verbiedt bezit en verkoop

Het gebruik van deze drug is straks niet strafbaar. Ook zal opsporing van het bezit van kleine hoeveelheden lachgas voor eigen gebruik in de praktijk weinig prioriteit krijgen. De politie mag overigens altijd controleren op drugs. En verkopers van lachgas worden niet gedoogd, terwijl bijvoorbeeld coffeeshops wél cannabis mogen slijten aan klanten. Gebruikers inhaleren lachgas via een ballonnetje. Inname zorgt voor een kortdurend euforisch gevoel. Het geestverruimende middel komt op lijst II van de Opiumwet te staan. Middelen op deze lijst worden softdrugs genoemd. Voorbeelden: hasj en wiet, paddo’s en slaap- en kalmeringsmiddelen.

Ballonnetje niet onschuldig

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid): ,,We kunnen de risico’s met de gezondheid van met name jongeren niet langer accepteren. Een ‘ballonnetje’ is echt niet zo onschuldig als het lijkt, dat wordt nu duidelijk. Het recreatief gebruik van lachgas heeft zich ontwikkeld tot een drugsprobleem en daarmee is de Opiumwet de juiste route om dit aan te pakken.”

Lachgas is eigenlijk bedoeld voor onder meer gebruik in slagroomspuiten in de horeca. Deze toepassing wordt niet verboden. Staatssecretaris Blokhuis en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaan hierover de komende periode in gesprek met groothandels, detailhandels, horeca en gasproducenten, alsook de zorginspectie, politie en het Openbaar Ministerie.

Gebruik lachgas ontmoedigen

Het kabinetsbesluit komt na een brief van de Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs aan staatssecretaris Blokhuis. Daarin staat dat het gebruik van lachgas moet worden ontmoedigd en de beschikbaarheid moet worden beperkt. Volgens de onderzoekscommissie kan het gebruik van lachgas als roesmiddel een risico vormen voor de volksgezondheid. Tot de plaatsing op lijst II van de Opiumwet rond is, en dat kan nog vele maanden duren, zijn gemeenten aan zet bij de aanpak van de verkoop. Via Algemene Plaatselijke Verordeningen, zoals een ban op drugshandel op straat of een ventverbod, is regulering mogelijk. En bij evenementen waarvoor een vergunningplicht geldt, kan de gemeente een verbod op de verkoop van lachgas afdwingen. Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) heeft het onderzoek naar lachgas uitgevoerd. Het gebruik neemt toe in Nederland. In 2018 had 6,9 procent van de volwassenen ooit lachgas gebruikt. Het afgelopen jaar gebruikte van de leeftijdsgroep 20-24 jaar 14,6 procent een ballonnetje.

Vegetariërs extra gevoelig

Vooral jonge mensen en gebruikers met een laag vitamine B-12 gehalte, zoals vegetariërs, zijn gevoelig voor de nadelige effecten van lachgasgebruik. Het aantal meldingen van ernstige gezondheidsincidenten stijgt. Het gaat om brandwonden en verlammingsverschijnselen, zoals een dwarslaesie.



Ook kleven er maatschappelijke risico‘s aan het gebruik van lachgas. Zo neemt het reactievermogen van automobilisten af en zijn ze sneller afgeleid. Er waren in de eerste helft van dit jaar alleen al ongeveer 1000 verkeersincidenten in relatie tot lachgas.



Preventie en goede voorlichting over de risico’s van lachgas blijven volgens het kabinet onverminderd belangrijk. Het preventie- en voorlichtingsmateriaal zal daarom worden herzien. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zet verder in op het voorkomen van het gebruik van lachgas in het verkeer, onder meer via een online campagne.



