'Laat je niet foppen tijdens campagne Europese verkiezingen'

Misschien kunt u, voordat u aan dit artikel begint, eerst even het volgende filmpje bekijken. Tik in op YouTube: 'Imagine by world leaders'. U ziet dan een aantal belangrijke mannen en vrouwen, van Donald Trump tot Theresa May en van Benjamin Netanyahu tot Vladimir Poetin, het beroemde liedje van John Lennon zingen. Echt heel lief, over alle mensen die in vrede willen leven, Imagine all the people living life in peace. U gelooft uw ogen niet.