Kwestie omstreden Moorlag stelt PvdA voor duivels dilemma

Volgens goed ingevoerde bronnen heeft Moorlag in minstens vier gesprekken met fractiegenoten het advies gehad te gaan. Ook politiek leider Asscher heeft Moorlag telefonisch gevraagd de eer aan zichzelf te houden. De PvdA-fractie onderbreekt een dezer dagen het kerstreces voor een crisisvergadering over de positie van Moorlag. Het wordt een duivels dilemma waarin ieder besluit verkeerd oogt.



Het partijbestuur hamert al een week op het vertrek van Moorlag, sinds de rechter de constructie veroordeelde waarvoor hij medeverantwoordelijk was. De sociale werkplaats waar Moorlag de baas was, Alescon, richtte een eigen uitzendbureau op en bracht daar zijn werknemers onder. Zo hoefde Alescon hen niet in vaste dienst te nemen, met alle rechten van dien.

Goede bedoelingen

Achter de schermen heeft zich inmiddels een weinig professioneel proces voltrokken. Het begon met de onervaren partijvoorzitter Nelleke Vedelaar, die op de avond van 21 december geen overleg pleegde, maar tegen de fractie in eiste dat Moorlag zijn zetel opgaf. Eerder die dag verdedigde Asscher Moorlag nog in het NOS-journaal. Hij had immers goede bedoelingen met de schijnconstructie en er was geen sprake van zelfverrijking.



Dat statement werkt kennelijk als olie op het vuur bij het partijbestuur. Dat heeft vijf jaar de mond moeten houden voor de vorige fractievoorzitter Samsom en toenmalig minister Asscher, die hun regeeravontuur in het kabinet-Rutte wilden vervolmaken. Nu zal de fractie eindelijk moeten luisteren, zo is het heersende sentiment bij deze sociaaldemocraten.

Onveilig

Dat herhaalt voorzitter Vedelaar vrijdag 22 december in Zwolle bij haar thuis: Moorlag moet opstappen. Sharon Dijksma stelt dat de fractie over het eigen personeelsbeleid gaat: het wordt anders wel heel onveilig voor Kamerleden als het partijbestuur dat gaat bepalen.



Pas een week later bindt Vedelaar in. Het lesje staatsrechtelijke verhoudingen is doorgedrongen in het partijbestuur. Daarom zal het niet eisen dat Moorlag gaat, maar een aantal open vragen voorleggen aan de fractie, die tot maar één conclusie kunnen leiden.

Onderzoek