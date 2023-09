Kuipers niet op D66-kieslijst; wil wel terug als zorgminister

Volt wil groen ‘Verenigde Staten van Europa’ waarin iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen

In het verkiezingsprogramma van Volt schetst de partij een radicaal andere, groene toekomst. Daarin wordt vegetarisch eten de norm. Voor wie toch vlees wil, kan nog wel een biologische biefstuk of karbonade eten. Die worden wel duurder, want in de plannen van Volt komt er ook een vlees- en zuiveltaks. Megastallen worden verboden.