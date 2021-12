Kuipers: Boostercampagne kan ziekenhuizen op korte termijn ontlasten

De boostercampagne kan al op redelijk korte termijn de instroom in de ziekenhuizen verlagen. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zojuist in de Tweede Kamer. Samen met OMT-voorzitter Jaap van Dissel geeft hij daar een update van de stand van zaken.

,,We weten uit Israël dat een boostershot binnen twee weken extra bescherming biedt. Wanneer alle zestigplussers een prik gehad hebben, zul je dus zien dat een significant deel van de ziekenhuisopnames niet meer plaatsvindt.”

Volgens Kuipers is de helft van de patiënten in het ziekenhuis nu gevaccineerd, en op de ic is dat 30 procent. De bedoeling van het kabinet is om alle zestigplussers nog deze maand een boosterprik aan te bieden, en alle 18-plussers in januari.

Hij voegde daar wel aan toe dat hij nog niet kan inschatten wat de omikron-variant voor effect kan hebben op het aantal ziekenhuisopnamen. Het RIVM en het kabinet vrezen dat die variant voor een nieuwe besmettingsgolf na nieuwjaar gaat zorgen. ,,We weten nog niet in hoeverre dat ook leidt tot ziekenhuisopnamen”, zei Kuipers in de Kamer.

Druk hoog

Kuipers zegt dat de druk op de ziekenhuizen nog steeds erg hoog is. Gistreren lagen er ruim 1100 patiënten op een ic-bed, daarmee is de zorg 100 bedden verwijderd van de huidige maximale capaciteit van 1224 bedden. Het is veel te vroeg om maatregelen los te laten, zei Kuipers. ,,Als we dat doen, gaan we misschien wel richting 30.000, 35.000 besmettingen per dag. Dat zou misschien pas anders worden als nog meer mensen beschermd zijn door vaccinatie of eerdere besmettingen.”

De dagelijkse ziekenhuiscijfers laten volgens Kuipers slechts ‘het topje van de ijsberg’ zien, waar het de druk op de zorg betreft. ,,Ook in de thuiszorg en de huisartsenzorg is de druk ontzettend hoog.”

