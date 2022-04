Kuiken gaat PvdA-fractie leiden: ‘Niet op de winkel passen’

Attje Kuiken (Groningen, 1977)

Attje Kuiken studeerde bestuurskunde en overheidsmanagement in Leeuwarden en was ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2006 kwam Kuiken in de Tweede Kamer namens de PvdA. De afgelopen jaren hield ze zich bezig met justitie, asielzaken maar recent viel Kuiken vooral op in de coronadebatten.

Kuiken groeide op met haar moeder, vertelde ze eerder in een interview met deze nieuwssite.

,,Ik kom uit een politiek rood nest. Ik ben alleen met mijn moeder opgegroeid. Thuis hadden we het niet heel breed. Mijn vader is weggegaan toen mijn moeder zwanger was van mij. Ik heb hem één keer ontmoet en that’s it.’’