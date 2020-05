Krol-sympathisanten weg uit fractie 50Plus

De andere medewerker is de persoonlijk woordvoerder van Henk Krol, Frank Engelman. ,,Frank staat ingeschreven als bestuurslid van de nieuwe partij (de Partij voor de Toekomst, red.), dus moeten we afscheid van elkaar nemen. Maar ook dat gaan we correct afhandelen”, aldus de fractievoorzitter.



Engelman bevestigt dat hij op non-actief is gezet. Ook is hem inmiddels de toegang ontzegd tot het computersysteem van de fractie van 50Plus.



Opmerkelijk: vertrekkend partijvoorzitter Geert Dales laat desgevraagd weten dat het vertrek van deze medewerkers een zaak van de 50Plus-fractie is, maar het bevreemdt Dales wel hoe er met personeelsleden wordt omgesprongen. ,,We gaan als verenigingsbestuur kijken hoe we hen kunnen steunen.”



Henk Krol wil alleen zeggen dat hij blij is dat de medewerkers met hem meegaan. ,,Verder kijk ik vooruit. De nieuwe aanmeldingen stromen binnen op de website van de Partij voor de Toekomst, het is fantastisch!”