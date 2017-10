Kritische reacties op regeerakkoord

Ouderenorganisaties

Zo noemt de ouderenorganisatie ANBO het regeerakkoord ‘soep zonder ballen’. ,,We hebben ruim 200 dagen moeten wachten op een som van plussen en minnen, die uiteindelijk slecht uitpakt voor de AOW’ers, mensen met een afbetaald huis en mensen met veel zorgkosten." Ook Unie KBO vindt het ‘jammer dat het regeerakkoord beter uitpakt voor werkenden dan voor gepensioneerden. We zijn bezorgd over de gevolgen van het afschaffen van de Wet-Hillen voor de oudere huizenbezitters en het afschaffen van de doorsneesystematiek bij pensioenen."

Vakbonden

CNV reageert ontevreden: ,,Het motto van dit kabinet is vertrouwen in de toekomst, maar de onzekerheid voor middengroepen dreigt de komende jaren verder toe te nemen. Het regeerakkoord spreekt van een 'nieuwe balans tussen vast en flex', maar de fundamentele onzekerheid, waar met name middengroepen steeds meer onder lijden, verandert niet wezenlijk met deze plannen. In plaats van eerder een vast contract kunnen mensen makkelijker ontslagen worden. Voor de zzp'ers blijft gelden dat ze nog altijd met elkaar moeten concurreren op het risico dat ze van de ladder vallen. We zien weliswaar ook een aantal plussen voor werknemers, maar de trend van de groeiende onzekerheid op de arbeidsmarkt wordt niet gekeerd met dit regeerakkoord. Dat moet en kan anders.''

Ook Vakbond De Unie vindt dat dit kabinet alleen maar werk gemaakt van het later aannemen van werknemers, ze makkelijker kunnen ontslaan en zo goedkoop mogelijk laten vertrekken. ,,Er wordt niet gewerkt aan een echte scholingsagenda en de banen van 2030. Over vast en flex en zzp is geen keuze gemaakt. Werkenden blijven in onzekerheid. Het is gewoon een werkgeverskabinet.”

FNV reageert strijdvaardig op het nieuwe regeerakkoord. ,,Door de keuzes die deze regering maakt, wordt het dagelijkse leven van mensen duurder, terwijl de aandeelhouders in de watten worden gelegd. De vennootschapsbelasting gaat omlaag, de btw voor eten en drinken, water, boeken, kunst en horeca gaat omhoog. Dit betekent dat door deze maatregelen het gewone dagelijkse leven van mensen duurder wordt. Als de nieuwe regering deze maatregelen zo doorzet volgt er onrust."

Studenten

De studenten zijn vooral teleurgesteld dat de basisbeurs niet terugkomt. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb): ,,Hiermee breken CDA en ChristenUnie hun eerdere verkiezingsbelofte over de terugkeer van de basisbeurs. Wij kunnen ons voorstellen dat studenten die op deze partijen gestemd hebben zich bekocht voelen. Uit alle onderzoeken blijkt dat er sinds de invoering van het leenstelsel minder studenten zijn gaan studeren vanwege leenangst.”

Vluchtelingenwerk