Krijgt Wilders zijn 6.479 getuigen in ‘minder Marokkanen’-proces?

Bijna vijf jaar na zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak beslist het gerechtshof in de beveiligde rechtbank bij Schiphol over het lot van de politicus. Althans, of het proces tegen hem rond discriminatie van Marokkanen strandt of juist doorgaat.



Wilders heeft het hof gevraagd het proces te staken, omdat het Openbaar Ministerie (OM) het recht op vervolging zou hebben verspeeld. Volgens de PVV’er heeft justitie de rechtbank misleid door eerder niet te melden dat er tussen toenmalig OM-baas Herman Bolhaar en justitieminister Ivo Opstelten overleg was over de vervolging van Wilders.