Krijgen mannen door wijziging transgenderwet makkelijk toegang tot vrouwenkleedkamer?

In de podcast Over de liefde gaat Debby Gerritsen op zoek naar verhalen over de liefde, seks en relaties in alle soorten en maten. Hoe daten we tegenwoordig? Wat spoken we allemaal uit in de slaapkamer? En is de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? Debby praat met experts en bekenden over de taboes en clichés.

Lisa van Ginneken is getrouwd met de politiek en zet zich momenteel in om het voorstel voor wetswijziging in de huidige transgenderwet goed over de bühne te krijgen. Lisa is zelf transvrouw en ging op haar 42ste in transitie. ,,Tien jaar geleden zei ik tegen mezelf: als ik écht gelukkig wil worden, dan moet ik mezelf serieus nemen. Daarvoor moest ik veel moed verzamelen. Want je loopt het risico om veel kwijt te raken. De onverdraagzaamheid naar transgenders is nog steeds heel groot. Mensen hebben veel ideeën en aannames over transgenders die niet kloppen”, aldus Van Ginneken. Geen wonder dat de wetswijziging in de huidige transgenderwet, waarover volgende week wordt gedebatteerd in de kamer, op veel vragen en weerstand stuit.