Koning: luister naar elkaar als het gaat om corona en klimaatverandering

Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak mensen opgeroepen meer en beter naar elkaar te luisteren. Ook als hun meningen over corona of klimaatverandering sterk verschillen.

,,Ook al liggen standpunten ver uit elkaar, we moeten blijven samenleven. Alle mensen zijn op zoek naar verbinding.”

Volgens de koning is het zaak te luisteren. ,,Alle mensen hebben de behoefte om gehoord te worden. ‘Kijk naar me, luister naar me. Laat me er bij horen’", zo hoorde hij achter de woorden van mensen die hij sprak tijdens werkbezoeken. ,,Het kost ons soms moeite om te luisteren. Misschien ligt daarin wel de kiem voor een gezamenlijk verhaal.”

Hij noemde de coronapandemie en de klimaatverandering ‘die we zelf hebben gecreëerd’. En zei te hopen dat de reactie op die crisissen ‘ons verhaal’ zullen worden. ,,In een samenleving zonder verhaal kun je moeilijk geloven. Wij maken de geschiedenis, welk verhaal zullen ze later over ons vertellen?”

De koning, die voor het eerst in zijn kerstboodschap repte van klimaatverandering, zei daarover: ,,De invloed van ieder van ons is groter dan we vaak denken. Daar samen iets aan doen. Ook dat kan een deel van ons verhaal zijn.”

Blunders

Hoewel de koning sprak over corona, liet hij de misstappen van zijn gezin als het gaat om het overtreden van coronaregels onbesproken. De koninklijke familie kwam sinds de pandemie zelf geregeld onder vuur te liggen, omdat leden de ene na de andere corona-uitglijder maakten. Zo kwamen er vijf keer meer gasten op het verjaardagsfeestje van prinses Amalia dan de corona-adviezen toestonden. Eerder al ging koning Willem-Alexander de mist in: hij ging -niet op 1,5 meter afstand- op de foto met een ober in Griekenland, schudde handen in een volkswijk tijdens het EK én de familie vertrok in oktober 2020 naar Griekenland op vakantie, terwijl reizen op dat moment werd ontmoedigd.

Verhalen

De koning haalde in zijn speech wel veel ontmoetingen met burgers aan. Zo loofde hij zorgpersoneel in de coronacrisis. ,,Die maar doorgaan en doorgaan voor onze gezondheid.” Ook sprak hij van ‘zorgen en spanningen, onder boeren’, zoals in Groningen waar zij kampen met aardbevingsschade. Die vragen zich volgens hem af: ,,Kan mijn zoon het bedrijf wel overnemen?”

Ook roemde hij de agenten die optraden tijdens de rellen in Rotterdam. Hij sprak van het ‘redeloze geweld’.

De koning haalde ook zijn gesprekken aan met ouders ‘die bekneld zijn geraakt’ in de Toeslagenaffaire. ,,Nederlandse burgers van wie het leven verwoest is.”