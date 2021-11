Koning en premier misschien toch naar WK voetbal: ‘We hebben Qatar iedere dag nodig’

Nu Nederland zich met de hakken over de sloot kwalificeerde voor het WK in Qatar, wilde de Kamer demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken herinneren aan een aangenomen Kamermotie uit februari. Daarin riep de Kamer het kabinet - op initiatief van de SP - op om geen officiële vertegenwoordiging naar het WK in Qatar te sturen, omdat de arbeidsomstandigheden bij de bouw voor voetbalstadions vreselijk waren. Volgens onderzoeken kwamen duizenden mensen, vooral arbeidsmigranten, om het leven.

Eerder schoof het kabinet de motie voor zich uit: Nederland was nog niet gekwalificeerd, dus het was nog niet aan de orde. Nu de kwalificatie een feit is, herinnerde SP-Kamerlid Jasper van Dijk er nog eens aan. ,,Zegt het kabinet toe geen minister-president, geen koning of iemand uit dat echelon naar het WK te sturen?”, wilde de SP’er weten.

‘Symbolische actie’

Dat is minister Knapen niet van plan. Nederland heeft Qatar nodig. Via het land worden mondjesmaat Nederlanders die vastzitten in Afghanistan geëvacueerd. ,,We hebben Qatar iedere dag nodig om mensen uit Afghanistan te krijgen.” Daarom ‘aarzelt’ de minister om nu ‘een symbolische actie’ te ondernemen.

,,Je kunt niet tegen de buurman zeggen: u deugt niet. En hem dan dag later vragen om je planten water geven omdat je een weekje met vakantie gaat", hield Knapen Van Dijk voor. Qatar nu schofferen, leek de bewindsman te willen zeggen, zou betekenen dat het land mogelijk ook niet meer meewerkt aan de evacuatiepogingen. ,,Het is te kort door de bocht om te zeggen: wij blijven weg.”

Wel erkent Knapen dat de werkomstandigheden in het land ‘beneden alle peil’ zijn, zoals de internationale gemeenschap die ook heeft veroordeeld. Volgens de CDA-bewindsman heeft de internationale druk op Qatar vanwege de barre werkomstandigheden ‘wel geholpen'. ,,Het gevolg is niet dat Qatar nu het paradijs of aarde is, maar er zijn wel maatregelen genomen.” Dat komt volgens hem ook omdat ‘er steeds gesprekken worden gevoerd’ met het land. Die deur wil hij niet dichtgooien. ,,Ik wil ook niet dat Nederland in internationaal verband alleen komt te staan.”



Hij riep de Kamer op om nog even te wachten. ,,Het WK duurt nog meer dan een jaar, laten we even afwachten.”

Volledig scherm De opening van het Al Rayyan-stadion in Qatar op 18 december 2020. © REUTERS