Koeien kunnen toch de wei in: ‘geen boete voor de boer’

De hoogste bestuursrechter oordeelde recent dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de overheid illegaal is. Het PAS werd de afgelopen jaren gebruikt om vergunningen uit te delen voor stikstof uitstotende projecten, maar ligt nu in de prullenbak. Honderden grote landbouw-, mijnbouw en wegenbouwprojecten staan hierdoor op losse schroeven.



Voor duizenden kleine activiteiten van bijvoorbeeld boeren, zoals bemesten of koeien in de wei zetten, is volgens de Raad van State voortaan juist een vergunning nodig. Vorige week uitte het CDA hier al zorgen over omdat agrariërs dan feitelijk niet meer kunnen werken. Minister Schouten beloofde de kwestie te gaan bespreken met regionale en lokale overheden.



Nu blijkt dat gedurende het huidige beweidings- en bemestingsseizoen niet actief zal worden gehandhaafd op de vergunningplicht. Voor volgend jaar wordt ‘alles op alles gezet’ om een aanpak beschikbaar te hebben waardoor beweiden en bemesten weer legaal is.



CDA’er Jaco Geurts spreekt van ‘een zeer wijs besluit van de minister’. ,,Dit is zo terecht, omdat een verbod de hele samenleving zal raken. Boeren zijn hier enorm bij gebaat en uiteindelijk dus iedereen.”