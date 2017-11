Knops moet ruzie met gehavend Sint-Maarten sussen

De schade is er enorm: zowel fysiek als politiek. Dat eerste zag Knops gisteren al snel nadat hij was geland: het dak van zijn hotel bleek weggeslagen door storm Irma. ,,Gelukkig zitten wij op de nog droge, lagere verdiepingen.’’



Politiek ligt het eiland ook in puin. Het bezoek van Knops (CDA, Koninkrijksrelaties) stond gepland als eerste stop op een kennismakingstour langs de Caribische eilanden van ons koninkrijk. Maar de staatssecretaris zal vooral z’n diplomatieke kant moeten laten zien. Zeker omdat hij de koning vooruit reist, die deze week ook landt.



Knops moet nog eens uitleggen waarom onze regering vrijdag staatsrechtelijke powerplay speelde, door de premier van het eiland te ontslaan. William Marlin weigerde namelijk z’n functie neer te leggen, nadat hij door het parlement was weggestuurd. Ingrijpen vanuit Den Haag ligt echter gevoelig: Sint-Maarten is een zelfstandig land maar óók een deel van ons koninkrijk. Rutte wil de schijn vermijden dat Nederland er even komt bepalen wie de baas is. Marlin zei dus precies dát toen hij dit weekeinde nog één keer achterom spuugde: ,,Het is duidelijk dat de Nederlanders op Sint Maarten de volledige controle willen hebben.’’

Gevoelig

Maar Rutte beredeneerde dat Marlin de wederopbouw in de weg stond. Hij wilde niet instemmen met de voorwaarden die Nederland heeft verbonden aan het steungeld na Irma. Het parlement van het eiland ziet dat echter anders dat anders. Nederland is hard nodig, nu het klaarstaat met 550 miljoen euro. Maar Rutte vertikt het om een blanco cheque uit te schrijven. Er moet door Haagse ambtenaren en een speciale ‘integriteitskamer’ worden toegezien op de besteding van de noodgelden, maar daar wilde Marlin niet aan. Het parlement wel. Dus nu die uit de eg is, kan Knops zijn agenda doorzetten, onder meer met interim-premier Boasman, die als minister van Justitie een redelijk goede reputatie heeft. Ook gouverneur Holiday is daarbij bondgenoot, al is ‘Den Haag’ op zijn hoede: de gouverneur was wat innig met Marlin.

Maar Rutte zal niet teveel willen talmen. Het vertrouwen van de bevolking van Sint-Maarten in Nederland is broos sinds de vorige orkaan in 1995. Toen Luis een spoor van vernieling over het eiland had getrokken, kwam de wederopbouw traag op gang. De mensen op Sint-Maarten verweten het ons land dat bureaucratie de herbouw van huizen frustreerde. De bevolking voelde zich zo erg in de steek gelaten, dat via een referendum in 2000 werd aangestuurd op autonomie van Sint-Maarten binnen het koninkrijk.