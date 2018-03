Kleine basisscholen krijgen extra geld om kwaliteit op te krikken

Dat maakt het ministerie van Onderwijs vandaag bekend. Piepkleine scholen met 50 scholieren of minder krijgen vanaf schooljaar 2019/2020 het meeste geld: 20.000 euro extra per jaar. Scholen met 75 leerlingen krijgen 15.000 euro, met 100 scholieren 10.000 euro en met 125 leerlingen 5.000 euro. Scholen met 145 scholieren krijgen slecht 500 euro extra per jaar.



De bedragen komen bovenop de bestaande kleinescholentoeslag. Zo kan een heel kleine school zich volgend schooljaar verheugen op 145.000 euro in plaats van 125.000 euro. Een ‘grote’ kleine school gaat van 1.500 naar 2.000 euro extra.



In het regeerakkoord werd al afgesproken dat de kleine scholen er 20 miljoen euro bij krijgen in aanvulling op de 120 miljoen euro die jaarlijks al beschikbaar is. In Nederland staan ongeveer 2.000 kleine scholen, vooral in kleine dorpen en krimpgebieden.