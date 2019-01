Klaver: Zonder CO2-taks voor bedrijven kan kabinet fluiten naar steun

GroenLinks wil alleen nog zaken doen met het kabinet als het bedrijven verplicht belasting te betalen over hun CO2-uitstoot. Partijleider Jesse Klaver heeft zelf het initiatief genomen voor een wetsvoorstel waarmee energieslurpers een flinke CO2-heffing tegemoet kunnen zien. Steunt de coalitie dit voorstel niet, dan kan het kabinet fluiten naar steun voor klimaatmaatregelen of belastingplannen, stelt hij.

Klaver ‘rekent erop’ dat Rutte III haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt na de Provinciale Statenverkiezingen en dat het dan GroenLinks nodig heeft om voldoende steun te krijgen in het parlement. ,,Het kabinet is dan afhankelijk van ons. Ze zullen ons nodig hebben voor een meerderheid.’’

Bedrijven moeten volgens het voorstel van Klaver vanaf volgend jaar 25 euro per ton uitgestoten CO2 betalen. In 2021 stijgt dat bedrag naar 50 euro om uiteindelijk, in 2050, op 200 euro per ton CO2 uit te komen. Met het geld dat de nieuwe belasting de schatkist oplevert – 2 miljard in 2021 – kan de energiebelasting al in 2020 omlaag, stelt Klaver. ,,De energierekening kan dan jaarlijks met ruim 100 euro per huishouden omlaag.’’ Daarmee wil hij de stijging van de energierekening van dit jaar compenseren. ,,De burger mag de prijs niet betalen.’’

Als de opbrengsten van de CO2-heffing toenemen, moeten bedrijven daarmee worden ‘geholpen’ met de overstap naar duurzame energie. GroenLinks heeft zich laten inspireren door een plan waarmee De Nederlandsche Bank in oktober een CO2-belasting bepleitte. DNB stelde een starttarief van 50 euro per ton CO2 voor, GroenLinks kiest het eerste jaar de helft ‘om een schok te voorkomen’, schrijft de partij in de toelichting bij de wet. ,,Maar het tarief loopt wel heel snel op.’’

De afgelopen week ging het aan het Binnenhof voortdurend over het klimaat, omdat er gedoe was in de coalitie. De VVD, die in december de doelstellingen van het klimaatakkoord nog onderschreef, leek plots de handen er vanaf te trekken. Met name D66 reageerde boos. GroenLinks, van oudsher dé groene partij, was vrij onzichtbaar. Toch bezweert Klaver dat de plotse lancering van de initiatiefwet daar niets mee te maken heeft. ,,We zijn drie, vier weken geleden al begonnen met het opvragen van informatie. Toen we alles hadden, zijn we vorige week gaan schrijven.’’

Wel zegt Klaver veel mails van mensen te hebben gekregen die zich zorgen maakten. Niet over stijgende energiekosten, maar of het gekibbel in de coalitie betekende dat er geen klimaatakkoord meer komt. ,,Mails met ‘we gingen toch klimaatverandering aanpakken?’ Dat gáán we ook doen, verandering is dichterbij dan ooit.’’

Om zijn achterban gerust te stellen, kondigde hij vanavond tijdens een ingelaste meetup in de Haagse poptempel het Paard van Troje zijn initiatiefwet aan. De wet, die al in 2020 in moet gaan, is een vervolg op de Klimaatwet. Die werd ook gelanceerd door Klaver, maar uiteindelijk sloten zeven partijen zich erbij aan. Klaver nodigt andere partijen uit om ook mee te doen.

