Klaver, Wilders, Segers en Baudet vliegen elkaar in de haren over rellen avondklok

Twee avonden van onlusten dreunen na tot in politiek Den Haag. Via Twitter vliegen partijen elkaar met verwijten in de haren. Klaver meent dat ‘eerst het nieuws en de wetenschap verdacht’ zijn gemaakt, daarna ‘oproepen’ zijn gedaan ‘om regels te negeren en vervolgens anderen de schuld geven’. ‘Het is het draaiboek van Donald Trump waar PVV en Forum hun lessen uit trekken. Dit soort rellen en vandalisme is precies het gevolg van dat gedrag.’



Klaver trekt daarmee een parallel met de bestorming van het Capitool in de VS, dat volgens velen ook een gevolg was van de ophitsende woorden van toenmalig president Donald Trump.



Wilders legt de bal juist bij Klaver zelf. ‘Kom op Jesse, grijp in, je achterban uit de Schilderswijk!’, liet hij weten.



Ook Forum voor Democratie krijgt veel kritiek. De partij sprak dit weekeinde eerst, toen de avondklok was ingegaan, van ‘VVD-huisarrest’, via Twitter. ‘We leven in ongelofelijke tijden. FvD blijft zich tegen deze absurde, vrijheidsbeperkende maatregel verzetten.’