Klaver maant Rutte in fel debat tot opstappen: ‘Hoe fout moet het gaan onder jouw verantwoordelijkheid?’

In het debat Linksom of Rechtsom kruisten Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) de degens met Edith Schippers en Mark Rutte (VVD). Druk gebarend en met stemverheffing probeerden ze alle vier hun punten te scoren.

Meteen vlogen Rutte en Klaver elkaar in de haren over de Toeslagenaffaire en het rapport over de parlementaire enquête naar de gaswinning, waarin Rutte zware kritiek kreeg toebedeeld. Ze tutoyeerden elkaar. Klaver:,,Hoe fout moet het gaan onder jouw verantwoordelijkheid, dat je denkt: ik ben niet de juiste persoon om het op te lossen?’’ Rutte riposteerde: ,,Het verschil is dat ik de verantwoordelijkheid neem. Toen het spannend werd in 2017 ben jij weggerend.’’ Daarmee Rutte verwees hij naar de kabinetsformatie van dat jaar.