Klaver haalt uit naar Pechtold: 'Het was drie tegen één aan de formatietafel'

Volgens Klaver trok D66 meer op met VVD en CDA en slaagde hij er niet in op te boksen tegen dat ‘motorblok’. Klaver noemt het regeerakkoord dat zijn voormalige onderhandelingspartners nu met de ChristenUnie hebben gesloten ‘oneerlijk’. ,,Dit akkoord gaat zo ver naar rechts, dat het midden onzichtbaar wordt.” Het regeerakkoord, dat ‘Vertrouwen in de toekomst’ is gedoopt, had beter ‘Rechtsaf’ kunnen heten, stelde Klaver na een vraag uit de zaal.



Tijdens de 'meetup' in Leiden lichtte Klaver ook de btw-actie toe die hij samen met SP en PvdA is gestart. Inmiddels is ook 50Plus daarbij aangehaakt.