Klaver: Geef werknemer inspraak bij salaris topbestuurder

Minister Van Nieuwenhui­zen: geen brexitzor­gen voor vliegreizi­gers

14 februari Reizigers die na 29 maart van, naar of via het Verenigd Koninkrijk vliegen, hoeven niet bang te zijn dat die vlucht als gevolg van de brexit niet doorgaat. In Europees verband wordt hard gewerkt aan een oplossing en als die er niet komt, ziet minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur) andere mogelijkheden om te zorgen dat er gewoon kan worden doorgevlogen.