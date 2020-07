Klaver: ‘Akwasi vergelijken met Zwarte Piet is gewoon racisme. Punt uit’

Jesse Klaver voelt zich in de tijd van Black Lives Matter bezwaard om ‘ja’ te antwoorden als hij de vraag krijgt of hij wel eens last heeft gehad van racisme. ,,Dat is zó ieniemienie vergeleken met iemand die een zwarte huidskleur heeft. Nu ben ik niet wit, maar ik kan ook nog doorgaan voor een Italiaan, een Spanjaard of verwijzen naar mijn Indische achtergrond. Dat is allemaal veel meer geaccepteerd.”