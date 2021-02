Klaas Dijkhoff: ‘Mijn vertrek doet pijn, maar niet pijn genoeg’

Tweede Kamer stemt gedwee in met verlenging avondklok

9 februari Een grote meerderheid in de Tweede Kamer is vóór verlenging van de avondklok, bleek vanavond in een debat. Eerdere scepsis over toepassing van dit paardenmiddel is door angst voor de Britse variant van het coronavirus als sneeuw voor de zon verdwenen.