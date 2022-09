Kindersekspop in de ban, pedohandboek na jaren discussie ook

Kabinet trekt portemon­nee om wintervoor­raad gas beter te vullen

Het kabinet wil de gasberging Bergermeer in Noord-Holland veel verder vullen voor het komende winterseizoen dan aanvankelijk de bedoeling was. Het doel gaat omhoog van 68 procent naar 90 procent. Om dat te bereiken is een extra subsidiebedrag van 210 miljoen euro beschikbaar, meldt energieminister Rob Jetten.

19 augustus