Kijkt Rutte voor opvolger weer naar een trouwe vazal?

Het ligt misschien meer voor de hand dat Rutte kiest voor een onbeschreven (en vooral onbeschadigd) blad. Zo is Ben Verwaayen (66) al jaren een klankbord voor de premier. In het buitenhuis van deze oud-topman van Alcatel, KNP en British Telecom zet Rutte jaarlijks de klokken gelijk met andere top-VVD'ers. Verwaayen heeft de internationale ervaring en het netwerk. Grote vraag is vooral: heeft hij er zin in?



Een minder in het oog springende kandidaat is de Nederlandse ambassadeur in Moskou Renée Jones-Bos (65). Ze is VVD-lid, kent de materie, werkte als secretaris-generaal met ministers Frans Timmemans en Bert Koenders. Ze is op de hoogte van de supergevoelige MH17-materie en weet hoe ze hoe met Russen om moet gaan. Het is zeer de vraag of ze haar pensioen wil uitstellen voor een ongewisse baan in het mijnenveld van de Haagse politiek.