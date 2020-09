Kerncentrales, geen windmolens en zonnepanelen: ‘Nederland Rommelland, dat wil ik niet’

vvd-kamerlidAls het aan regeringspartij VVD ligt, worden in Nederland drie tot tien nieuwe kerncentrales gebouwd. De eerste schop moet rond 2025 in de grond en de overheid kan miljarden euro’s bijdragen. ,,Kernenergie is vooral in politiek Den Haag een taboe. Daarbuiten niet’’, zegt VVD-Kamerlid Mark Harbers in een interview met deze site.