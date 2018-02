Kat krijgt verplichte chip, net als hond

Vorig jaar hield een groot aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, een pleidooi voor de invoering van een dergelijke chipplicht voor katten. Voor honden bestaat die al. Gemeenten zitten jaarlijks met duizenden katten in hun maag die in het asiel terecht komen en die niet aan hun baasje kunnen worden terugbezorgd. Ook zou chippen het aantal zwerfkatten fors kunnen beperken. De Kamer wil de gemeenten tegemoet komen en roept het kabinet op dat wettelijk mogelijk te maken. Volgens initiatiefnemer Tjeerd de Groot van regeringspartij D66 helpt de maatregel vooral bij het terugvinden van katten. ,,Zo voorkomen we dat er katten onnodig verwilderen.’’ Jaarlijks komen er ruim 35 duizend katten in een asiel terecht. Daarvan kan maar zo’n 15 procent aan de hand van chipgegevens worden terugbezorgd aan de baasjes.

Castreren

Het vorige kabinet was tegen een chipplicht. Volgens de toenmalig staatssecretaris Van Dam zadelt de maatregel katteneigenaren op met allerlei kosten en papieren rompslomp, is het lastig te controleren of mensen zich er wel aan houden en helpt het amper tegen het grote aantal zwerfkatten in Nederland.



Nederland telt zo’n 2,6 miljoen huiskatten. Daarnaast zijn er zeker in verstedelijkte gebieden, waar veel voedsel te vinden is, grote populaties zwerfkatten. Volgens sommige schattingen gaat het wel om 1 miljoen verwilderde beesten. De dieren zorgen voor geluidsoverlast en verspreiden ziektes zoals toxoplasmose en ringworm. De meeste gemeenten vangen zwerfkatten, castreren de mannetjes en zetten ze vervolgens terug. Op die manier kan de populatie niet verder groeien.