Kan Nederland 70.000 asielzoekers aan? VVD zegt ‘nee’, ChristenUnie zegt ‘ja’

Onder politici Belasting­dienst loopt leeg door bloeddorst na toeslagen­af­fai­re

Herman Tjeenk Willink (81) neemt afscheid van de politiek. Hij moet constateren dat er over al zijn waarschuwingen ‘nooit een inhoudelijk debat heeft plaatsgevonden’. Elke week schrijft politiek verslaggever Hans van Soest over wat er speelt in Den Haag in Onder Politici.