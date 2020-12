Kamervoorzitter Arib over leedvermaak: ‘In de politiek komt iedereen aan de beurt’

Eigenlijk had Khadija Arib zich al neergelegd bij een eenzame kerst. Alleen thuis. Uitslapen, film, boek. Maar nu er toch drie gasten welkom zijn, viert ze het met haar kinderen. Haar dochter en kleinkinderen op eerste kerstdag, haar zoons tweede. Dat is hard werken, zegt de Kamervoorzitter in haar werkkamer in het Tweede Kamergebouw, maar ze gaat niet zelf koken. ,,Ik wil wat bestellen, heb allemaal adresjes van vrienden gekregen. Heerlijke gekonfijte eend, met zuurkool.”