Kuzu sprak vanmiddag over een miscommunicatie, die gisteravond direct is uitgesproken. ,,We gaan elkaar beter proberen te begrijpen. De buitenwereld zit niet op gekissebis in de Kamer te wachten. Maar een Kamervoorzitter mag niet zeggen dat een Kamerlid naar huis moet gaan; daar gaat ze niet over.”



Volgens Kuzu is er een geschiedenis met Arib, die ooit samen met Denk-Kamerleden Kuzu en Selçuk Öztürk in de PvdA-fractie zat. Vorig jaar lag Arib ook al overhoop met de Kamerleden toen zij de stemmingen uit wilde stellen vanwege het Suikerfeest. Kuzu en Öztürk wilden daar een hoofdelijke stemming over. Arib vermoedde andere motieven: de partij zette eerder al filmpjes met het stemgedrag van Kamerleden online, waarbij zij belachelijk werden gemaakt. ,,U vraagt hoofdelijke stemmingen aan en zet collega-Kamerleden vervolgens met knip- en plakwerk op YouTube. Dat is een Kamerlid onwaardig.”