Kamermeerderheid: bestraf appen achter het stuur als misdrijf

Appen in de auto is, net als rijden onder invloed van drank en drugs, levensgevaarlijk. Regelmatig vinden dramatische verkeersongevallen plaats door het gebruik van een smartphone tijdens het rijden, aldus de partijen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat sprak over een 'grote zorg'. ,,Het doel is duidelijk: het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag.''

Handhaven

Het verzoek om zwaardere straffen gaat naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is bezig om roekeloos rijgedrag beter te omschrijven omdat in de huidige wet niet duidelijk wordt wat het precies betekent. Alleen met een preciezere definitie kan roekeloos rijden vaker worden bestraft.

Nu staat er op het in de handen houden van de telefoon achter het stuur 'slechts' een boete van maximaal 230 euro, maar in de praktijk wordt die zelden uitgedeeld. ,,De pakkans is bijna nul'', zei Veilig Verkeer Nederland eerder al in een brandbrief aan de politiek. Alleen door het gebruik van de smartphone in de auto als een zwaar verkeersdelict te bestempelen zullen automobilisten hun rijgedrag aanpassen en zal het aantal verkeersslachtoffers afnemen, stelt de organisatie. Geen boete meer dus, maar celstraf voor appende bestuurders.