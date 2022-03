Kamer wil ‘wrange gasmiljarden’ gebruiken voor compensatie hoge energierekening

Nu de gasprijs omhoog is geschoten schatten vooraanstaande economen in dat de inkomsten al gauw vijf miljard euro hoger kunnen uitvallen. Dat berekenden de economen op verzoek van deze site.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans laat weten dat de VVD ‘de stijging van de energierekening voor mensen zoveel mogelijk wil beperken’. ,,Vandaar ook de eerdere maatregelen het afgelopen jaar. We gaan hier zeker naar kijken’’, zo laat zij weten. Ze doelt daarmee op de mogelijkheden om de extra inkomsten door de hoge gasprijs in te zetten om burgers tegemoet te komen bij de kosten van de hogere energierekening.

Eind vorig jaar kwam het toen nog demissionaire kabinet met zo'n 400 euro over de brug. Maar afgelopen maand bleek dat een huishouden met gemiddeld verbruik jaarlijks ruim 1300 euro meer aan gas- en lichtrekeningen kwijt is dan werd verwacht op basis van de cijfers uit 2021. Een huishouden met gemiddeld verbruik betaalt daardoor 110 euro per maand meer dan vorig jaar, zo berekende het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Toch zegt het kabinet pas in het voorjaar te kijken naar compensatie. Partijen in de Kamer vinden dat dit veel te lang duurt omdat mensen nu al worden geconfronteerd met veel hogere lasten.

De SP-fractie wil dat de extra inkomsten van de hoge gasprijs gebruikt worden om de energierekening te dempen. ,,Dat is een veel beter idee dan dat mensen ‘nog even geduld moeten hebben’’’, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten verwijzend naar het kabinet, dat de beslissing pas op zijn vroegst in april of mei wil nemen. Ook PvdA-voorvrouw Lilianne Ploumen vindt dat het kabinet het niet kan maken om mensen die de energierekening niet kunnen betalen nog langer te laten wachten.

‘Totaal achterhaald’

Kamerlid Pieter Omtzigt gaat nog een stap verder. Hij vindt dat het huidige regeerakkoord rijp is voor de prullenbak omdat het ‘totaal achterhaald’ is. Bovendien vindt hij dat de verkeerde mensen profiteren van de 400 euro die hiervoor eerder is uitgetrokken. ,,De verlichting van de energiebelasting is volledig gericht op elektriciteit. De mensen die hier het zwaarst van te lijden hebben zijn juist de mensen in een tochtige, gasgestookte huurwoning’’, betoogt het van het CDA afgesplitste Kamerlid. ,,Met de huidige maatregelen komt het voordeel terecht bij de Tesla-rijder die relatief veel elektriciteit gebruikt. Het kabinet laat de verkeerde doelgroep profiteren.’’ Hij wil mensen met lage en middeninkomens die in de problemen komen compenseren ‘met een forse huurkorting voor mensen die in een tochtig huis wonen, met E-F of G-label’.

Het kabinet wil pas in het voorjaar bespreken hoe de energierekening wordt gecompenseerd. Dan moet het kabinet ook komen met oplossingen voor een forse wensenlijst van de Eerste Kamer. Een meerderheid van de Senaat ziet bezuinigen op jeugdzorg niet zitten en wil hogere AOW en extra compensatie voor studenten die veel hebben moeten lenen.

Financiele drama's op de loer

Kamerlid Omtzigt wijst erop dat de toeslagenaffaire al heeft aangetoond dat ‘haast geboden is’. ,,Als je te lang wacht met helpen zitten deze mensen al in de schuldsanering. Dan is het oorspronkelijke bedrag van 300 à 400 euro dat ze meer moeten betalen al geëindigd in een financieel drama. Er zijn groepen die deze verhoging nu al niet kunnen verdragen.’’

