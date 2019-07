Kamer wil opheldering minister over 5G-advies

De Tweede Kamer wil ‘vandaag nog’ alsnog een belangrijk rapport van inlichtingendiensten AIVD en MIVD over het 5G-netwerk ontvangen van minister Ferd Grapperhaus (Justitie). Het rapport, dat openbaar zou moeten zijn, is nooit naar de Kamer gestuurd. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving van de Volkskrant .

Volgens Kamerlid Kees Verhoeven (D66) is het ‘raar’ dat het rapport de Kamer niet heeft bereikt. ,,De Kamer heeft vorige week uitgebreid gedebatteerd over het 5G-netwerk’’, zegt Verhoeven. ,,We laten zien dat we het een heel belangrijk onderwerp vinden, en rapporten van de inlichtingendiensten zijn een belangrijke bouwsteen voor de taak van de Tweede Kamer: het kabinet controleren.”

Kathalijne Buitenweg van GroenLinks wil ook zo snel mogelijk het rapport alsnog zien. Het is ‘onaanvaardbaar’ dat het advies van de AIVD en MIVD niet naar de Tweede Kamer is gestuurd, vindt zij. ,,Het rapport moet alsnog zo snel mogelijk naar de Kamer en daar besproken’’, zegt ze. Een nieuw debat over het advies van de diensten zal voorlopig niet op de Kameragenda komen, omdat het parlement tot begin september met reces is.

Huawei

Het gaat om een rapport waarin de inlichtingendiensten het ministerie adviseren Chinese bedrijven als Huawei te weren ‘uit de kern’ van telecomnetwerken. Het kabinet schreef vorige week strenge eisen te stellen aan telecombedrijven die een gooi doen naar frequenties voor het razendsnelle 5G-netwerk. Maar daarbij werd Huawei niet op voorhand uitgesloten.

Volgens het ministerie is de Kamer goed en volledig geïnformeerd, omdat het advies van een werkgroep die zich buigt over het 5G-netwerk vorige week wel aan het parlement is voorgelegd. In die werkgroep zijn de inlichtingendiensten ook vertegenwoordigd.