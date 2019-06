Kamer wil opheldering kabinet over storing: ‘dit mag niet’

De Tweede Kamer wil snel in debat met het kabinet over de storing bij KPN waardoor het alarmnummer 112 in grote delen van het land niet bereikbaar is. Na een eerdere storing zou er een goed back up-systeem zijn voor het noodnummer. Dat bleek er niet te zijn.

,,Dit zou niet meer kunnen gebeuren, had het vorige kabinet beloofd‘’, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. ,,Nog los van alle andere dingen die mis gingen: waarom functioneerde het noodnummer niet? En net op een dag dat veel mensen bevangen zijn door de hitte en mensen met ademhalingsproblemen extra kwetsbaar zijn.’’

Het CDA heeft inmiddels mondelinge Kamervragen aangemeld. Volgens Kamerlid Chris van Dam is het ‘onbegrijpelijk’ dat 112 zó kwetsbaar is. ,,Dit moet niet mogen.’’ En regeringspartij VVD benadrukt dat KPN weliswaar verantwoordelijk is voor de storing, maar de overheid altijd moet zorgen dat de hulpdiensten bereikbaar zijn.

,,Schandalig’’, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ,,Het is van levensbelang voor heel veel mensen dat 112 altijd bereikbaar is.’’

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het landelijke alarmnummer door een storing is plat komen te liggen. In 2012 gebeurde dat een paar keer achter elkaar. Een van de oorzaken destijds was het uitvallen van twee ‘cruciale’ glasvezelverbindingen.

Na een storing in maart van dat jaar schreef de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, aan de Kamer dat de back-up niet goed had gefunctioneerd. Er werd toen onderhoud gepleegd aan een kabel. De kabel die het over moest nemen, bleek niet te functioneren. Dit mocht niet meer voorkomen, benadrukte hij. ‘Het noodnummer moet altijd bereikbaar zijn’, luidde de boodschap. Tijdens een van die storingen zijn twee mensen overleden aan een hartaanval. De procedures zouden worden aangescherpt en alle meldingen over storingen moesten de hoogste prioriteit krijgen.

,,Er is met die belofte duidelijk niets gebeurd’’, zegt PVV’er Lilian Helder. ,,Het hele land kan er zomaar uitvliegen terwijl de Kamer was toegezegd dat er een achtervang zou zijn voor noodgevallen.’’ Kuiken: ,,En als er al een alternatief is opgetuigd, heeft dat duidelijk ook niet gewerkt. Want alternatieve noodnummers deden het ook niet. De informatie over wat er moest gebeuren, was voor de burger niet te volgen.’’

,,Dit geeft wel te denken hoe we de boel georganiseerd hebben’’, zegt VVD’er Arne Weverling. ,,We moeten dit snel evalueren. Want of dit nou is gebeurd doordat er door de hitte iets mis ging in de centrale, of doordat we gesaboteerd zijn: het toont wel aan hoe kwetsbaar we zijn.’’

Oplossingen

In een reactie zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op het wegvallen van 112. ,,De storing ligt bij KPN. De politie werkt keihard aan oplossingen. Dat heeft nu even prioriteit.’’ Wel staat de bewindsman Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in ‘direct persoonlijk contact’ met de directie van KPN over de storing. Volgens de minister wordt er ‘met man en macht gewerkt’ aan een oplossing.