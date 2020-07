Kamer wil ombudsman voor belastingzaken

Rapport over extra inzet acute coronazorg kritisch ontvangen door ziekenhui­zen

30 juni De ziekenhuiszorg moet voor de langere termijn worden klaargestoomd voor nieuwe coronapatiënten. Daarom zijn er extra bedden nodig, is er vooral behoefte aan voldoende gekwalificeerde ic-verpleegkundigen en dienen er meer gespecialiseerde ambulances te komen. Dit mag niet ten koste gaan van de reguliere zorg. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is kritisch. ,,Het is vrijwel onmogelijk te beloven dat bij een tweede coronagolf de reguliere zorg volledig, voor de volle 100 procent, kan doorgaan’.